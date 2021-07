L. Marchetti, giornalista: “Il Napoli lo vuole in prestito. Insigne non è l’unico a rischio”

A Radio Marte è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato: “Emerson Palmieri? Il Napoli lo vuole in prestito ma se decidesse di fare un investimento sarebbe di 20 milioni di euro. Il contratto scade nel prossimo anno ma c’è un’opzione che il club può esercitare per rinnovare il contratto. Magari poi Emerson può parlare con il club, oggi c’è una situazione molto rigida da parte del Chelsea. Gli inglesi hanno un rapporto diverso con il mercato rispetto agli italiani, il passare del tempo non rappresenta una variante. Insigne? Mi auguro che la situazione prima dell’inizio del campionato sia definita, me lo auguro per i tifosi. Altrimenti la situazione sarebbe poco comoda. Prima di tutto credo ci debba essere un approccio a livello personale, poi si andrà a parlare della questione economica. I contorni economici De Laurentiis li ha già dati e non credo facciano piacere a Insigne. Ogni trattativa fa storia a sé ma i riferimenti ci sono. Insigne non è l’unico a rischio: ogni big ha almeno un giocatore in scadenza o con la fascia di capitano al braccio. Penso a Ronaldo, Dybala, Kessié o Belotti. Quello di Insigne è uno dei rinnovi più difficili, dopo la vittoria con l’Italia non è il miglior momento per il Napoli per andare a parlare con Insigne. Il rischio è quello che capiti ciò che è successo al Milan con Donnarumma. Rientrano ovviamente anche le scelte dei giocatori. Insigne ha offerte? Oggi credo di no. Se fossi una società importante lo prenderei a zero il prossimo anno. Vaclik? Bisogna dirgli o dentro o fuori. Se Ospina non trova niente resta a Napoli, anche senza rinnovo”.

Fonte: Radio Marte