Koulibaly vuole incontrare AdL. Situazione delle offerte per la “roccia” azzurra

Kalidou Koulibaly, da oggi sarà a Dimaro-Folgarida, sede del ritiro del Napoli, fino al 25 Luglio, occasione per poter avere chiarezza con De Laurentiis. Il difensore senegalese vorrebbe capire il suo futuro, dove non mancano gli estimatori. In Premier League, come riportano il CdS, ci sono il Manchester United, il Liverpool e il Manchester City. Al momento le offerte si aggirano intorno ai 35-40 milioni, ma il club azzurro ne chiede 50 milioni. Una montagna da scalare, perchè come ha sempre detto il patron, non si svendono i calciatori, perciò pagare moneta, vedere cammello.

La Redazione