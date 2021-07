Gallo, giornalista: “Questo sarà l’anno dell’esplosione di Osimhen”

Su Radio Marte, è intervenuto Massimiliano Gallo, giornalista, ecco le sue parole: “Il primo ritiro con il nuovo allenatore sarà quello più importante. Ci sono tanti giocatori che lui può valutare e da questo poi impostare anche il mercato. Emerson Palmieri? Ha uno stipendio molto alto per il Napoli. Resto che sia sempre molto importante lo scouting, come ha dimostrato Di Lorenzo, uno degli acquisti più indovinati da parte del Napoli in questi anni. Non sempre bisogna andare a prendere il grande nome o presunto tale. Servirebbero un paio di operazioni alla Di Lorenzo per la fascia sinistra e per il centrocampo, zona in cui serve un innesto di qualità e quantità. Gaetano? Alla Cremonese ha fatto bene, dipende da come lo vede Spalletti. Giusto puntare sui giovani però se ci punti poi devono giocare. Non credo che sia il tipo di giocatore che serve al Napoli, servirebbe uno con più dinamismo. Spalletti ha grande occhio, sa allenare sia i grandi calciatori che quelli più giovani. In questo momento storico è l’uomo giusto per il Napoli. Lui ha introdotto per primo 15 anni il 4-2-3-1 in Italia, a noi però mancano i De Rossi e i Pizarro. Secondo me sarà l’anno dell’esplosione di Osimhen, con Spalletti gli attaccanti hanno sempre segnato tanto. Speriamo Mertens possa dare qualcosa in più. Maglie? L’intenzione di De Laurentiis è lodevole ed è una bella sfida ma il colpo d’immagine è brutta. La maglia dell’anno scorso con le toppe sullo sponsor farà il giro del mondo. Speriamo che l’operazione possa dare i suoi frutti”.