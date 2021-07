G. Maifredi, ex allenatore: “Mi aspetto una stagione importante da lui”

Queste le parole di Gigi Maifredi, ex allenatore, fra le tante, di Genoa e Juventus, ai microfoni su 1 Station Radio: “Se dovesse arrivare la chiamata giusta, vicino casa, sarei anche pronto ad accettare di tornare ad allenare. La vittoria dell’Italia ha dato l’esempio a tutto il mondo di quanto sia importante la coesione e l’unione del gruppo. Nel calcio di oggi si parla troppo di schemi e tattiche, togliendo la fantasia a questo magnifico sport. Per me Messi è un fuoriclasse, mentre Ronaldo è il massimo della normalità. CR7 non ha la fantasia e la creatività dell’argentino.

Serie A calendario sfalsato? A livello giornalistico fa notizia, ma per le squadre non cambia nulla. Insigne? Mi aspetto un’altra stagione importante e determinante con il Napoli. Credo che ormai anche i tifosi partenopei, i quali in passato lo hanno criticato, ora si siano resi conto del reale valore del ragazzo. Con questa vittoria dell’Europeo credo che si sia consacrato definitivamente. Deve solo avere maggior consapevolezza di poter cambiare volto alle squadre.”