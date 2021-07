G. Maifredi, ex allenatore: “Deve dare il giusto gradimento all’interno”

Queste le parole di Gigi Maifredi, ex allenatore, fra le tante, di Genoa e Juventus, ai microfoni su 1 Station Radio: “De Laurentiis deve essere il primo a dare il giusto gradimento all’interno della sua squadra per trattenere Lorenzo Insigne. Io l’ho conosciuto quando era a Pescara insieme a Verratti. La Nazionale Italiana ha avuto la fortuna di avere in contemporanea calciatori che hanno una certa confidenza con il pallone. Mondiale in Qatar? Ho visto la finale tra Brasile ed Argentina e c’è tanta strada ancora da fare per competere con queste grandi nazionali. Cosa non mi è piaciuto dell’Italia? Molti hanno criticato Immobile, che solo un anno fa ha vinto la scarpa d’oro, ed ha fatto un gran lavoro al servizio della squadra in questo Europeo. Allenatori in Serie A? Sono tutti molto attenti alla tattica, escono tutti da Coverciano, ma il migliore per me resta Allegri. Lui non va a caccia di un gioco che possa piacere, ma va a caccia di vittorie. Mi aspetto molto da Dionisi. Italiano andrà alla Fiorentina in un contesto non ottimale, considerando che la Viola viene da due stagioni poco positive”.

Fonte: 1 Station Radio