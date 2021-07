G. Cobolli Gigli, ex pres. Juve: “Il Pallone d’oro credo vada a Jorginho”

Queste le parole di Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ai microfoni su 1 Station Radio: ““La Nazionale ci ha regalato una bellissima emozione, ha portato in alto il nome dell’Italia. Un po’ meno bello è stato lo spettacolo romano, con quell’assembramento massiccio per i festeggiamenti. Speriamo che non ci saranno conseguenze. Siamo stati costretti alla segregazione per un certo periodo di tempo, ed ora stiamo reagendo in maniera un po’ scomposta. Sicuramente, chi ha segnato e chi ha effettuato parate importanti all’Europeo, ora vale di più. Quello che più mi ha impressionato è l’italo-brasiliano Jorginho.

Pallone d’Oro? Io credo che dovrebbe meritarlo proprio il centrocampista del Chelsea, per ciò che ha vinto quest’anno e per i suoi valori espressi. Alla fine, però, credo lo vincerà di nuovo Messi. Jorginho ha una classe unica, prima dell’Europeo non lo conoscevo molto bene, l’ho visto giocare solo qualche volta nel Napoli e con i Blues.”

Fonte: 1 Station Radio