Due presenze importanti a rischio per la sfida di ritorno alla Juve

Il Napoli sfiderà la Juve in due giornate diverse tra andata e ritorno, la novità di quest’anno per il nuovo calendario 2021-22. Ieri è stato stilato lo stesso, con il campionato di serie A che comincia tra il 21 ed il 22 agosto 2021 e finisce il 22 maggio 2022. Ed il Napoli affronterà la Juve alla terza giornata di andata ed alla prima di ritorno. Proprio per quest’ultima, che si giocherà il 6 gennaio, appena dopo la sosta natalizia, nasce il problema per il Napoli, che potrebbe non avere a disposizione Osimhen, Koulibaly, Ounas e Ghoulam, impegnati nella Coppa d’Africa che comincia il 9 gennaio 2022. Per ora però non è stato reso noto il calendario della competizione.

Tuttonapoli.net