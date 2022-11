De Maggio: “Alla compilazione del calendario Napoli unica big senza un uomo immagine. Perché De Laurentiis non chiama una bandiera in società?”

Nel corso di ‘Radio Goal’, il direttore di Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio si è scagliato contro la scelta del Napoli di ieri: “Alla compilazione del calendario di Serie A per le big italiane c’erano Nedved, Maldini e Marotta, mentre il Napoli era rappresentato dal direttore alla comunicazione. Con tutto il rispetto per Nicola Lombardo, che è un bravissimo collega, questa è una cosa che non si può vedere! Si presenta il calendario di Serie A e non quello del Napoli! Perché De Laurentiis non chiama Ferrara, Bruscolotti o Cannavaro in società? Sono bandiere del club che conoscono alla perfezione l’ambiente di Napoli”.