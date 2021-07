Corbo, giornalista: “Insigne ha il diritto di scegliere per la sua carriera”

Su Radio Marte, è intervenuto Antonio Corbo, giornalista, ecco le sue parole: “Spalletti può iniziare a costruire poco o niente ma comunque qualcosa. Anche con Sarri hanno partecipato al ritiro giocatori che poi sarebbero andati via. Si tratta di una necessità, magari si cerca di familiarizzare con giocatori che non conosce ancora bene. Non mi sembra tempo perso. Vincere risparmiando? Il calcio è stato affossato da una tendenza secondo la quale più si spende e più si vince. In realtà si deve vincere senza sprecare. Lo dimostra l’Inter, che ha vinto lo Scudetto ma deve cercare dei finanziamenti in giro, vendere qualche pezzo pregiato e questo non mi sembra un modello di buona amministrazione. L’Inter ha vinto con i conti che non tornano. Insigne? La mia linea è di rispetto per l’uomo. Non sono per il neomelodico applicato al calcio: c’è un ottimo giocatore, di assoluto talento, il migliore prodotto dal Napoli in questi anni che si è accreditato anche agli Europei. Ha diritto a scegliere la sua vita ma deve capire come e dove vuole finire la sua brillante carriera. Vuole provare a vincere qualcosa di molto più importante o mettersi in competizione con una Champions League? Ne parli con il suo agente e gli chieda di trovare un posto di certo livello. Oppure decide di rimanere a Napoli e dare un finale molto importante e ambizioso alla sua carriera: in quel caso ne parli con il presidente. In realtà è tutto molto sereno, non bisogna drammatizzare il problema.

Il Napoli per il secondo anno va in Europa League ed è un fallimento. Se Insigne ha voglia di lottare per la Champions League ad altissimi livelli si metterà a trovare una soluzione. Altrimenti resterà per trattare il rinnovo del contratto”.