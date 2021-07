Bagni, dirigente: “Il Napoli valuterà ogni offerta che arriverà”

Su Radio Marte, è intervenuto Salvatore Bagni, dirigente, ecco le sue parole: “Sono convinto che la squadra non rimarrà così. Si è già capito da un po’ di tempo che se gli obiettivi in uscita erano Fabian Ruiz e Koulibaly ora invece si capisce che se arrivano proposte allettanti per altri obiettivi si potrà ragionare sulla cosa. Questo è, ne abbiamo parlato tanto, non stanno arrivando tutte queste offerte o quelle che si sperava arrivassero. Valuterà la società. Insigne? Ha giocato un grandissimo Europeo, già aveva un’idea di un ingaggio superiore a quello che già percepiva. Dopo un Europeo del genere non penso che lui possa pensare di ridursi notevolmente l’ingaggio, visto quanto accaduto anche a Donnarumma. Ha lasciato il Milan e io non mi meraviglierei di nulla, anche se dispiacerebbe. Qualche squadra in giro che vedrà i protagonisti assoluti degli Europei ci sarà. La valutazione di Insigne è cresciuta, così come quella di Di Lorenzo.