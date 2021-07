A. Di Napoli: “Partita alla portata, ma non bisogna perdere la concentrazione”

Queste le parole di Arturo Di Napoli, ex calciatore, fra le tante, del Napoli e del Venezia, ai microfoni su 1 Station Radio: “Da calciatore ho girato l’Italia da Nord a Sud, ora aspetto una chiamata da allenatore per un progetto importante. Il calcio di oggi è cambiato, bisogna avere pazienza ed aspettare il momento giusto. Napoli? Al primo turno incontrerà il Venezia, una neopromossa, arrivata in maniera sorprendente in Serie A vincendo i playoff. È una partita sicuramente alla portata degli azzurri, ma non bisogna perdere la concentrazione, perché perdere punti in queste sfide può incidere pesantemente. Il Venezia è tornato in Serie A dopo tanti anni, avrà entusiasmo e voglia di far bene. Le squadre piccole sicuramente non avranno giocatori impegnati con le Nazionali, quindi avranno avuto tutto il tempo per ricaricare le batterie per la prossima stagione.