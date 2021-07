SERIE A FEMMINILE – Marija Banusic al Pomigliano

Il Pomigliano femminile, neo promossa in serie A, è tra le protagoniste sul mercato. Non solo i rinnovi già effettuati, ma anche due super acquisti. Dopo Rinaldi ex Fiorentina e Milan, arriva Marija Banusic dall’A.s. Roma. La scandinava autrice di una splendida rete in rovesciata contro l’Inter. Ecco le sue prime parole. “𝘚𝘢𝘳𝘢̀ 𝘶𝘯𝘢 𝘣𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘧𝘪𝘥𝘢, 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘰𝘭𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘮𝘦, 𝘮𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪 𝘪𝘯 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘰 𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘥𝘪 #𝘚𝘦𝘳𝘪𝘦𝘈“.

Benvenuta nelle Pantere Marija Banusic.

La Redazione