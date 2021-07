Prosegue in casa Pomigliano l’opera di rinnovo per la prossima stagione, che sarà in serie A femminile, per la prima volta. Dopo Apicella, Ferrandi, Moraca, Massa e Schioppo, oggi è il turno di Giovanna Miroballo. Ecco il comunicato ufficiale.

Linea verde a centrocampo! Per la stagione 2021/22 le pantere potranno ancora contare sul talento di Giovanna #Miroballo.

