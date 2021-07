Serie A Diritti TV: TIM contro SKY con un ricorso all’Antitrus

Prosegue serrato lo scontro tra Tim e Sky sui diritti del calcio in Tv. La società guidata da Luigi Gubitosi ha presentato un ricorso all’Antitrust, al quale secondo Tim l’Autorità ha dato seguito avviando un’istruttoria. Tim contesterebbe a Sky due distinte pratiche commerciali scorrette: la prima riguarda la trasmissione ai propri abbonati di informazioni ingannevoli in merito all’aggiudicazione dei diritti calcistici 2021-2020, tali da non permettere loro di comprendere l’effettivo contenuto del “Pacchetto Calcio” offerto per il 2021-22; la seconda riguarderebbe l’applicazione di penali in caso di disdetta anticipata, nonostante Sky prospettasse ai clienti la possibilità di recedere senza costi. Sky ha replicato in una nota: «La campagna informativa era volta a dare agli abbonati comunicazioni tempestive e trasparenti, con congruo anticipo rispetto all’avvio del campionato di Serie A della stagione 2021/22. La campagna includeva informazioni riguardo i nuovi contenuti calcistici disponibili per gli abbonati Sky, tra cui la serie BKT, la Bundesliga, la Ligue 1 e le tre partite a giornata di Serie A, oltre all’impegno di azzerare, per i mesi di luglio, agosto e settembre, il costo del Pacchetto Calcio, sia per gli abbonati esistenti sia per i nuovi abbonati».