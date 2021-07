Richieste attraverso un documento sottoscritto dalle 20 società di Serie A

Questo, in stretta sintesi, il contenuto di un documento che i club della Serie A consegneranno a Gravina e Dal Pino, con il compito di sottoporlo al Governo. Ieri, alcuni tra presidenti e dirigenti si sono incontrati nuovamente e informalmente a Milano per un pranzo nello stesso albergo di piazza della Repubblica dove avevano cenato il lunedì della scorsa settimana. E, stavolta, il risultato della riunione è stato appunto quel documento, sottoscritto da tutte le 20 società, con le richieste al Governo: Nessuna limitazione per i vaccinati. E dilazione per oneri fiscali e contributi. Riapertura al 100% degli stadi ai possessori di passaporto vaccinale e la dilazione dei versamenti fiscali e dei contributi («per il biennio 2021-2022») nell’arco dei prossimi 5 anni.

VEZZALI, DRAGHI E LOTTI.