Patrizio Rispo: “Italia e Argentina, le due nazionali che portiamo nel cuore”

Sta prendendo sempre più forma l’idea di una amichevole fra Italia e Argentina, rispettivamente vincitrici di Europei e Copa America, allo stadio Maradona, e in ricordo di Maradona. Personaggi famosi hanno voluto dire la propria opinione in merito, come Patrizio Rispo, attore napoletano. “Ho parenti in Argentina e ci siamo scambiati messaggi e complimenti. Sono le due nazionali che maggiormente portiamo nel cuore e poi il vernissage per il Maradona è mancato. Temo un po’ la risalita dei contagi quindi dovremmo stare sempre molto attenti ma con i dovuti accorgimenti perché no. E magari si può utilizzare l’occasione per fare del bene a qualcuno”.

Il Mattino