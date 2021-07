Oggi prende forma il calendario Serie A 2021-22, novità gare fra andata e ritorno

Saranno svelate oggi le date del calendario del campionato di Serie A 2021-21. Le prime gare saranno giocate tra il 21 e 22 agosto 2021, e le ultime il 22 maggio 2022. La novità assoluta è rappresentata dalle gare di ritorno giocate in ordine diverso, sia come sequenza, sia come composizione all’interno di una giornata, rispetto all’andata. Non potranno essere programmati i derby nella prima e

nell’ultima giornata e le stracittadine che dovranno svolgersi in giornate differenti. I vincoli riguardano, tra gli altri, il divieto dei big match (tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma, oltre ai derby di Genova, Milano, Roma, Torino e quelli toscano e campano) nei turni infrasettimanali, oltre al divieto di ripetere incontri già disputati alla prima e all’ultima giornata negli ultimi campionati e quello per le sfide tra le squadre che partecipano alle coppe dopo un turno europeo.

Cinque i turni infrasettimanali, che andranno in scena il 22 settembre, il 27 il

10 e 22 dicembre 2021, e il 6 gennaio 2022. Previste poi cinque soste per le gare delle nazionali (5 settembre, 10 ottobre e 14 novembre 2021, 30 gennaio e 27

marzo 2022) e il 26 dicembre 2021 e il 2 gennaio 2022 le squadre di serie A non scenderanno in campo per la sosta natalizia.

Ci dovrà essere alternanza nei derby fra Napoli e Salernitana e fra Empoli e Fiorentina, invece Inter, Milan e Juventus dovranno disputare fuori casa la settima giornata di andata per concomitanza con le semifinali della UEFA Nations League che si disputeranno il 6 ottobre (Italia-Spagna) al Meazza di Milano e il 7 ottobre (Belgio-Francia) all’Allianz Stadium di Torino.

Il Mattino