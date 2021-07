Mandarini: “Il Napoli ha esigenza di vendere, ma capisco le ambizioni di Insigne”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Fabio Mandarini, giornalista.

“Insigne? A quanto ci risulta i contatti con il calciatore si sono perduti dall’ultima giornata di campionato, con De Laurentiis non c’è stato un contatto per parlare del contratto. Situazione particolare e abbastanza complessa. Bisogna rompere questo gelo per il bene di tutti. Spalletti dovrà riportare la squadra in Champions ma dovrà avere la squadra adatta. Il calcio è un business, il Napoli ha esigenza di vendere. Ma capisco le ambizioni di Insigne. Con questa fase di stallo bisogna darsi una mossa e prendere una via, poiché bisognerà dare a Spalletti l’opportunità di costruire il Napoli. La società lo fa passare come traditore? Non succederà e non può succedere. Siamo nel gioco della parti, però più che alimentare una polemica che non ci sarà rifletterei su quanti club possono effettivamente pagare Insigne con un ingaggio superiore a quello del Napoli quando gli mancano pochi mesi allo status da parametro zero”.