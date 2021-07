Insigne, cittadino onorario: arriva il tributo di Frattamaggiore

Lorenzo Insigne è a Ibiza da ieri, ma quando tornerà diventerà cittadino onorario di Frattamaggiore. Il programma immaginato dal sindaco, Marco Antonio Del Prete, è quello di organizzare una festa in suo onore coronata dal conferimento della cittadinanza onoraria. Un tributo meritato dopo tanti sacrifici: è lui stesso ad aver raccontato la saga di una famiglia di certo non ricca, ma al contempo estremamente dignitosa e sana, nonché i suoi trascorsi di ragazzino al lavoro accanto al padre, per un periodo venditore ambulante di frutta. Storia meravigliosa, quella di Insigne, proprio come quella di un altro campione d’Europa: Giovanni Di Lorenzo. Anche lui, tra i migliori della Nazionale, sarà il protagonista di una festa organizzata sabato 24 luglio in suo onore dalla comunità di Ghivizzano, paesino di mille anime del comune di Coreglia Antelminelli, in provincia di Lucca, dove risiede la famiglia. Casa e gli amici di sempre.

CdS