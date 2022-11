Il Napoli atteso domani a Dimaro-Folgarida. Allenamento nel pomeriggio e venerdì sera la conferenza stampa di Spalletti

È tutto pronto a Dimaro Folgarida per il decimo ritiro de Ssc Napoli in Val di Sole, che si aprirà ufficialmente domani con l’arrivo della squadra in Trentino nella sede logistica dello Sport Hotel Rosatti. Nel pomeriggio è previsto il primo allenamento allo Stadio di Carciato. Ma già venerdì la nuova avventura stagionale degli azzurri entrerà decisamente nel vivo con la conferenza stampa del nuovo Mister Spalletti in programma in serata al teatro di Dimaro e riservata esclusivamente ai Media. Sarà il primo incontro ufficiale a in Val di Sole dopo i primi tre allenamenti sul campo di Carciato.

Questa la lista dei 27 convocati per il ritiro di Dimaro:

Portieri: Baietti Francesco (2003), Boffelli Valerio (2004), Contini Nikita (1996), Idasiak Hubert (2002).

Difensori: Costa Filippo (1995), Koulibaly Kalidou (1991), Luperto Sebastiano (1996), Malcuit Kevin (1991), Manolas Kostas (1991), Mario Rui Silva Duarte (1991), Rrahmani Amir (1994), Zanoli Alessandro (2000), Zedadka Karim (2000).

Centrocampisti: Demme Diego (1991), Elmas Eljif (1999), Folorunsho Michael (1998), Gaetano Gianluca (2000), Lobotka Stanislav (1994), Machach Zinedine (1996), Palmiero Luca (1996), Zielinski Piotr (1994).

Attaccanti: Ciciretti Amato (1993), Osimhen Victor (1998), Ounas Adam (1996), Petagna Andrea (1995), Politano Matteo (1993), Tutino Gennaro (1996).

Piotr Zielinski si aggregherà successivamente al gruppo avendo ricevuto alcuni giorni di permesso dalla società.

CALENDARIO ALLENAMENTI.

Il calendario degli allenamenti prevede due sedute al giorno (mattino 9.30 e pomeriggio 17.30) sempre a porte aperte. Naturalmente con un calendario intenso di allenamenti sono necessari dei momenti di pausa e quindi il calendario predisposto dallo staff tecnico del Napoli prevede dei momenti di riposo di mezza giornata, senza allenamenti al campo per domenica mattina 18 luglio (nel pomeriggio è prevista la sfida con la Bassa Anaune alle ore 17.30), quindi mercoledì pomeriggio 21 luglio e infine la mattina di sabato 24 luglio

Quando nel pomeriggio si sarà la seconda amichevole sempre alle 17.30 contro la Pro Vercelli.

Il rientro della comitiva a Napoli è previsto nel pomeriggio di domenica 25 luglio.

