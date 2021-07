Il Governatore De Luca ringrazia Insigne ed Immobile

Attraverso i suoi canali social, in videochiamata, il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca ha voluto ringraziare insigne e Immobile per la vittoria degli Europei. “Abbiamo salutato i nostri due grandi campioni Lorenzo Insigne e Ciro Immobile che si stanno godendo una meritata vacanza. Un abbraccio anche a Gigio Donnarumma che non ha potuto collegarsi con noi perché in viaggio. Davvero complimenti e grazie per averci fatto divertire e aver fatto onore alla nostra terra. Euro 2020”, ha affermato Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania. Ecco un video pubblicato sulla sua pagina Facebook in cui De Luca parla in videochiamata con i Campioni d’Europa Insigne ed Immobile attualmente insieme in vacanza ad Ibiza. “Siamo felici di vedervi, avevo voglia di sentirvi, di farvi i complimenti, di ringraziarvi come campani, meridionali, napoletani, ci avete fatto onore! Ci avete fatto divertire, veramente con il cuore volevo ringraziarvi per quello che avete fatto e anche per la bella immagine che avete dato dell’Italia. ”