Giulini, pr. Cagliari: “Lykogiannis “sondato” dal Napoli, ma nessuna offerta”

Oggi il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini ha incontrato i giornalisti in conferenza. Parlando di mercato gli è stato chiesto espressamente: “Ci sono state offerte per Lykogiannis? Il massimo dirigente sardo ha risposto così: “Per Lykogiannis ci sono stati dei sondaggi, come mi ha detto Capozucca, di un paio di squadre come Lazio e Napoli ma mai delle offerte vere e proprie. Lui ha anche il pregio di poter ricoprire due ruoli, terzino e centrale e per noi, come società, è un vantaggio”