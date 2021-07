Europei e calciomercato: il borsino dei calciatori

I campionati europei di calcio 2021 si sono conclusi con la brillante vittoria dell’Italia del commissario tecnico Roberto Mancini che nella finalissima dello stadio Wembley ha battuto i padroni di casa dell’Inghilterra, tornando a vincere di nuovo la massima competizione continentale per nazionali dopo il successo ottenuto da Giacinto Facchetti e compagni nel 1968.

La kermesse europea ha messo in mostra tutti i talenti della nazionale azzurra, tra cui anche il portiere campano Gianluigi Donnarumma che ha vinto il premio quale miglior giocatore del torneo. Un successo personale del numero uno azzurro che, nonostante la giovane età, oggi diventa uno dei giocatori più richiesti del panorama mondiale.

L’ex portiere del Milan è promesso sposo del Paris Saint-Germain, tra le squadre di club più attive sul mercato. Oltre al portierone azzurro, sono salite anche le quotazioni di Cristiano Ronaldo, attaccante portoghese della Juventus, all’ultimo anno di contratto con la Vecchia Signora. Il lusitano ex Real Madrid e il suo entourage potrebbero lasciare Torino prima del previsto (giugno 2022). L’unica squadra che al momento potrebbe sobbarcarsi il pesante stipendio di CR7, uno degli sportivi più pagati al mondo, sarebbe ancora il PSG che già si è assicurato per la prossima stagione Sergio Ramos del Real e Achraf Hakimi dell’Inter (al netto del prossimo trasferimento di Donnarumma).

Uno dei nodi più spinosi da risolvere nel panorama del calciomercato europeo riguarda il napoletano Lorenzo Insigne, tra i migliori dell’Italia a Euro 2020. Il giocatore è in scadenza di contratto con il Napoli. Nei prossimi giorni l’entourage dell’attaccante e i massimi dirigenti del sodalizio campano guidato da Aurelio De Laurentiis dovrebbero incontrarsi per fare il punto della situazione. La richiesta di Insigne dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni di euro a stagione, cifra che, stando a quanto riferito dai bene informati, il Napoli non sarebbe disposta a pagare. In maniera più verosimile, le parti dovrebbero trovare l’accordo a metà strada (intorno ai 3,5 milioni di euro a stagione) anche se non è assolutamente da escludere l’ipotesi della cessione del leader azzurro (direzione Spagna?).

Il nodo Insigne al momento blocca il mercato del Napoli. Il nuovo tecnico azzurro Luciano Spalletti attende anche la risoluzione delle trattative di Fabián Ruiz e Kalidou Koulibaly. I due pilastri della squadra partenopea al momento risulterebbero tra gli intoccabili dell’allenatore azzurro. Tuttavia, almeno uno dei due (probabilmente lo spagnolo) sicuramente sarà destinato a lasciare il capoluogo campano, per fare spazio all’ingresso di nuovi giocatori della rosa napoletana.

E proprio in questa direzione, la pista che porterebbe al talento dell’Udinese Rodrigo De Paul sembrerebbe ormai essere definitivamente tramontata, con l’asso argentino (fresco vincitore della Coppa America) diretto verso l’Atlético Madrid di Diego Simeone.

Chi si è messo in mostra all’Europeo è stato anche il terzino destro Giovanni Di Lorenzo del Napoli. Sul giocatore azzurro si è fiondato il Manchester United che ha ufficialmente lanciato l’assalto per l’ex difensore dell’Empoli, partito come riserva di Alessandro Florenzi a Euro 2020 e diventato pedina inamovibile della formazione titolare di Mancini dopo l’infortunio del calciatore romanista.

La prima offerta dei Red Devils (subito rifiutata dal Napoli) è stata di 20 milioni di euro. Il calciatore è legato alla società partenopea fino al 2025 (con un ingaggio netto di 2,3 milioni di euro a stagione); il Napoli è intenzionato a prolungare il contratto di Di Lorenzo fino al 2026, con un ritocco dello stipendio annuale. La formazione della Premier League però sarebbe disposta a rilanciare fino ai 25 milioni di euro (anche se il Napoli ne chiede 10 in più), magari inserendo nella trattativa anche Diogo Dalot, il terzino portoghese (ambidestro) valutato non meno di 15 milioni di euro.

Il lusitano, che ha giocato con il Milan in Serie A nell’ultima stagione, piace tanto al Napoli che alla fine potrebbe trovare l’accordo con i Red Devils per il trasferimento di Di Lorenzo nella terra d’Albione. Su Dalot c’è anche il Milan che vorrebbe poter contare sul giocatore anche per la prossima stagione.