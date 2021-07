E. Calaiò, dirigente: “Come prima punta non si discute, sarà l’anno della consacrazione”

“ Salernitana in Serie A ? La cosa si è conclusa bene, i tifosi dopo anni difficili sono tornati ad assaporare la massima serie. Con il ritorno allo stadio poi non vedevano l’ora, sarebbe stata una beffa. La piazza merita la Serie A, Salerno è una piazza piena di passione che vive di calcio.

Tutino? Ho un buon rapporto con Gennaro, l’ho seguito, diciamo che non ha proprio le caratteristiche mie perché io ero più punta anche se amavo spaziare sul fronte d’attacco. Lui è potente, ha forza nelle gambe, secondo me è più un esterno che ha bisogno di campo. Quest’anno ha fatto bene nonostante il gioco di Castori non fosse proprio adatto a lui. A Gennaro la palla bisogna dargliela sui piedi. Come lo vedrei nel Napoli di Spalletti? Lo metterei esterno, come prima punta Osimhen non si discute, sarà l’anno della consacrazione. Dietro vedo meglio Zielinski, quindi lo vedrei più esterno.”