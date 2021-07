Domani la partenza per Dimaro, oggi ulteriore giro di tamponi

Il tempo di ultimare gli esami, i test fisici e le visite mediche, e poi domani ci sarà la partenza, destinazione Dimaro fino al 25 luglio: la squadra partirà domani mattina e poi nel pomeriggio, alle 17.30, andrà in scena il primo allenamento. Anche De Laurentiis, insieme alla famiglia e all’ ad Chiavelli sarà in Val di Sole. Ieri Spalletti ha diretto una miniseduta defatigante a base di corsa leggera e lavoro tecnico individuale. Così da rompere il ghiaccio. Oggi andrà in scena anche un ulteriore giro di tamponi pre-partenza, e sarà diramata la lista dei convocati: assenti Lozano, Mertens, Fabian, Ospina, Meret, Insigne e Di Lorenzo; ancora in bilico la posizione di Ghoulam; nell’elenco, tra l’altro, spazio a Luperto, Gaetano, Tutino, Palmiero e Ciciretti. Già disponibili Elmas e Lobotka, mentre Zielinski arriverà domenica.

CdS