De Carli: “700 persone allo stadio, grenn pass per tribune e serate”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Diego De Carli, giornalista.

“Per il Trento è stata una grande stagione: ha festeggiato i 100 anni e ha vinto la Serie D, quindi rientrerà tra i protagonisti. La squadra mancava dopo alcuni lustri, annata molto piacevole. Allenamenti Napoli? 700 persone sono un po’ di più rispetto a quelle che potevano entrare al campo di Carciato fino a 2 anni fa. Sono state montate due tribune suppletive che hanno aggiunto ulteriori posti. Detta così sembrano pochi ma sono più di quelli che garantivamo fino a 2 anni fa. Le procedure da seguire sono molto semplici: c’è la possibilità di accreditarsi per poter entrare, procedura uguale a quando si compra un biglietto, anche se in questo caso non c’è esborso di soldi. Sul cellulare arriva il pass, ci si presenta all’ingresso dove ci sarà un controllo. L’altra procedura è quella di avere disponibile il Green Pass. Abbiamo però pensato anche agli altri: serve il tampone, che costa 22 euro e si può fare qui. I tamponi però non sono richiesti ai minori di 16 anni. Tutto questo varrà anche per gli eventi in piazza e gli accrediti sono nominali”.