CURIOSITA’ – Southgate avrebbe scelto i 5 rigoristi sulla base di analisi scientifiche

Ancora di parla della disfatta dei ragazzi di Southgate ai rigori contro l’Italia nella finale di Euro 2020, e ancora ci si chiede il perchè di certe scelte sui rigoristi, come il giovane Saka, che non aveva mai calciato prima un rigore. Ebbene, stando a El Pais, che cita fonti interne alla federcalcio inglese, il tecnico Gareth Southgate si sarebbe affidato agli analisi di un gruppo di scienziati per decidere chi avrebbe tirato i rigori contro l’Italia.

Il tecnico avrebbe scelto il quintetto di rigoristi, e anche l’ordine in cui hanno tirato, sfruttando anni di elaborate analisi dei dati da parte degli scienziati del dipartimento più finanziato di tutte le federazioni calcistiche del mondo. Gli esperti, diretti da Mark Bullingham, hanno seguito un metodo basato su modelli matematici popolarmente conosciuti come Big Data, provenienti dal baseball. Anni fa, alla domanda sull’influenza dell’intelligenza artificiale nella preparazione dei rigori, il ct inglese spiegò che i programmi di Google gli avevano aperto l’orizzonte. “Abbiamo analizzato migliaia di tiri – disse – abbiamo cambiato la nostra cultura. Storicamente la federazione inglese viene vista come un gruppo di vecchi in giacca e cravatta, scollegati dal resto della società. Ci siamo dovuti modernizzare”. Tuttosport