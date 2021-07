Braida, dir. gen. Cremonese: “Insigne non deve muoversi da Napoli”

Su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Ariedo Braida, direttore generale della Cremonese, ecco le sue parole: “Insigne è il profilo perfetto per il Barcellona. E’ bravo e lo dicono tutti, non io. E’ maturato, è cresciuto tantissimo. Piace a tantissime squadre e so che piace anche oggi al Barcellona, ha la caratteristiche giuste per il modo di intendere calcio al Barca. Il club tuttavia deve guardare bene i propri conti. Fossi in Insigne, comunque, farei la scelta di restare a Napoli. E’ la sua realtà congeniale, è il suo ambiente, mi piacerebbe vederlo a Napoli a vita, che sia la bandiera della squadra. L’ingaggio? I soldi sono importanti ma i calciatori già guadagnano bene… Andar via dove si è trattati da re è un rischio. Insigne non deve muoversi da Napoli. Poi è chiaro che per le sue qualità può giocare ovunque”.