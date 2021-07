Zazzaroni sulla finale: “Abbiamo costretto al contropiede un’Inghilterra senza allenatore”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport: “Gli inglesi non avevano un allenatore. Non puoi giocare così, noi li abbiamo costretti a giocare in contropiede. Pare che uno o due inglesi si siano rifiutati di tirare il rigore, ci sta che qualcuno se la faccia sotto. Sancho non è al primo anno che gioca. Ha sbagliato anche Jorginho. Donnarumma fa spavento, di una forza e serenità pazzesche. Barella è arrivato bollito, poverino. Poco lucido. Quelli che sono andati oltre sono stati Chiellini e Bonucci. Bonucci fa di tutto per essere antipatico, ma è stato strepitoso. Così come Chiellini. Mancini? Tiene dentro tutto, ha trasmesso serenità, ma era un vulcano che finalmente è esploso. Ha riportato il calcio alla sua semplicità, il divertimento di giocare e di esserci. Una squadra che ha riportato i valori che non c’erano. Questa Italia non rappresenta il nostro campionato. Chiesa? Stupendo! Scomparso Immobile? Si fa una serie di pippe mentali. Ha pensato che gli altri fossero Ronaldo, Lewandowski ecc, poi ha sentito troppo la pressione in una nazionale che non gioca per lui. Gli inglesi li abbiamo lasciati attaccati alle due linee di difesa. Di Lorenzo ha fatto bene, Insigne coinvolto, ma non brillantissimo. I migliori in assoluto sono stati i difensori: bene Emerson. Bene ma non benissimo i centrocampisti con Verratti e Jorginho. Non abbiamo fisicità che poi abbiamo messo dentro. Berardi? Giocatore importante che non ha dato quello che pensavo potesse dare”.