Orgoglio, impeto, generosità: è l’Europeo di Di Lorenzo

In molti la chiamano favola, ma forse dovrebbe definirsi lavoro, coraggio, determinazione, impegno. A scelta. E’ quanto accaduto a Giovanni Di Lorenzo. E’ quanto meritato da Giovanni Di Lorenzo. La Gazzetta dello Sport vota gli azzurri, al terzino del Napoli un bel 7 per l’ Europeo disputato.

“Precettato già nella prima partita dall’infortunio di Florenzi. Vive un Europeo da titolare con grande orgoglio e grande impeto. In quattro anni dal Matera in Lega Pro a una finale europea a Wembley. A volte soffre, come contro il belga Doku, scatenato, che gli strappa un rigore. Con l’Inghilterra si perde Shaw che segna alle sue spalle. Ma il bilancio generale è più che positivo. Dove non ci arriva con la tecnica e con l’esperienza, ci arriva con la generosità e con una esplosività atletica che spesso lo spinge generosamente in attacco”.