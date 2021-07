Mertens “a riposo”, per rivederlo bisognerà attendere almeno settembre

Il mercato del Napoli non potrà non tenere conto delle condizioni fisiche dei propri calciatori. Primo tra tutti, Dries Mertens. Il belga lo scorso 5 luglio si è sottoposto ad un intervento di stabilizzazione della spalla sinistra. Occorrerà parecchio tempo per rivederlo sul campo. Ne scrive il CdS:

“Dries è stato operato alla spalla sinistra così da eliminare una volta per tutte il problema della stabilità accusato a gogò nella stagione precedente: ben venga la soluzione, per carità, ma Spalletti non lo avrà a disposizione per un bel po’”. Sui tempi di recupero: “Obbligato a un mese di riposo assoluto, per giocare, correre e fare gol se ne parlerà a campionato iniziato. Diciamo intorno alla prima settimana di settembre”. Indubbiamente una serie di problematiche da risolvere per mister Spalletti che deve fare i conti anche con il recente infortunio di Lozano.