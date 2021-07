Lino Banfi, attore: “Le parole di Chiellini mi hanno emozionato”

Lino Banfi, noto attore, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Ieri le parole di Chiellini mi hanno emozionato. Lo voglio ringraziare con tutto il cuore. Sono contento di avere un altro nipote, soprattutto uno come lui. Tra l’altro è plurilaureato quindi magari una delle sue lauree me la può regalare (ride). “Mancini mi ha scritto l’altra notte dicendomi: ‘L’ho fatto anche per te, mister’. Mi ha fatto piangere, come quando l’ho visto abbracciare Vialli a fine partita. Mancini è stato bravo a tenere il gioco e a scherzare con i suoi calciatori insieme a me. Lo ringrazio”