La questione sarà spinosa: tra Insigne ed il Napoli “ballano” 2,5 milioni

Il momento è giunto, l’Europeo si è concluso, alla grande tra le altre cose, è il caso di cominciare a parlarne. Una data per incontrarsi non c’è ancora, ma è chiaro che non si può trascinare ulteriormente la questione. Ora, discutere il rinnovo tra Insigne ed il Napoli deve essere prioritario, Tuttosport lo descrive come spinoso, vista la differenza che balla tra le parti. Si legge: “Il capitano ha il contratto che scadrà il prossimo 30 giugno, vale a dire che tra 5 mesi potrà accordarsi con un altro club per sottoscrivere un precontratto che avrebbe valore dall’1 luglio 2022. Nessuna delle due parti vuole addivenire a questa soluzione, perché il Napoli non intende perdere il suo gioiello a parametro zero quando avrà ancora 31 anni ed il calciatore vorrebbe che si materializzasse il sogno di chiudere la carriera con il Napoli. Riusciranno a trovare la mediazione tra i 6 milioni che Insigne avrebbe intenzione di guadagnare per i prossimi 5 anni ed i 3,5 che il club partenopeo vorrebbe riconoscergli alla firma del nuovo accordo?”