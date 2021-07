Federica Cappelletti, compagna Paolo Rossi: “La vittoria dell’Italia è per lui”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Federica Cappelletti, compagna di Paolo Rossi, ecco le sue parole: “L’11 luglio è una data importante, per una magia che dall’82 è arrivata fino al 2021. L’unità della squadra accomuna le due vittorie, i compagni, il fair play. Ho rivisto le qualità delle squadre di Bearzot in quella di Mancini. È stato un insieme di sensazioni ed emozioni. Pensavo a Paolo e quanto sarebbe voluto essere lì in quel momento. Era la data della rinascita di Paolo quella dell’Europeo. Poi, c’è stata la gioia della vittoria, ho pensato a lui ed a lui abbiamo dedicato a lui la vittoria. L’Europeo mancato dell’80 lo ha vissuto come una grande torto subìto”.