De Nicola: “Mio ritorno in azzurro? Ritornerei di corsa. Ecco quando può ritornare in campo Mertens…”

L’ex medico sociale del Napoli Alfonso De Nicola, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro: “Il mio ritorno al Napoli? Non penso accadrà, anche sei io ci andrei di corsa in azzurro. Ma il mio tempo è passato, ormai sono un povero medico di campagna. Non penso che la società azzurra avrà bisogno di me in questo momento. Hanno un grande staff, ma al momento non c’è niente per un mio ritorno.

Su Mertens: “Aveva un problema alla spalla diverso tempo fa, lo feci visitare dal medico che operò anche Chiriches alla spalla, fece anche diversi accertamenti. La spalla tendeva a far male sicuramente, ha voluto onorare la sua presenza in Nazionale e poi si è operato. Se ha fatto un intervento di stabilizzazione in un paio di mesi può farcela a recuperare”.