De Laurentiis vorrebbe cedere Koulibaly. Offerte adeguate non arrivano. Si pensa ad un’altra soluzione

A quanto pare, anche Kalidou Koulibaly, sarebbe sul mercato per De Laurentiis, che ha fatto capire più volte che nel momento in cui dovessero arrivare offerte adeguate, lui le prenderebbe in considerazione. Ecco cosa scrive in merito oggi la Gazzetta dello Sport.

“Ieri si sono salutati con Spalletti, che sarebbe felice ovviamente della conferma di un centrale della sua esperienza. La voglia di ripartire, insieme, c’è. Poi sarà il mercato a stabilire conferme e partenze, visto che il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a prendere in considerazione qualsiasi offerta adeguata per i suoi tesserati. La crisi economica non consente sentimentalismi. Lo sa benissimo anche Koulibaly, che si prepara per la sua ottava stagione al Napoli, poi si vedrà se effettivamente la giocherà ancora con la maglia azzurra. Il presidente ha avuto un approccio con diversi agenti dei suoi calciatori, spiegando loro di essere pronto ad ascoltare proposte in uscita, basta che arrivino offerte congrue. Per De Laurentiis Koulibaly vale almeno 60 milioni, ma queste cifre non si “vedono” sull’attuale mercato. E allora sarà importante capire attraverso il potente agente albanese del difensore africano, Fali Ramadani, quali saranno le opportunità e le offerte concrete. Si sa, Kalidou costa 11 milioni lordi all’anno di stipendio, quasi il 10 per cento dell’intero monte-ingaggi pagato dal Napoli. Ovvio che bisognerà cercarsi di venire incontro. E allora più in là quando il mercato sarà più delineato, in assenza di offerta il Napoli proporrà uno spalmamento-prolungamento al giocatore di quell’ingaggio oneroso. Vedremo che succederà, scenari ancora complessi da capire”.

