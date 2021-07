Dalla vittoria degli Europei più 0,7% del Pil

Non solo una vittoria che portato gioia e soddisfazione, quella degli Europei, ma un incentivo anche in termini economici, come ha sottolineato ieri Gravina a Draghi nell’incontro con la nazionale.

“Il calcio e la Nazionale concorrono a fare il nostro Paese più credibile, stimato, inclusivo e ricco: tutte le maggiori ricerche stimano l’impatto della grande vittoria di ieri nello 0,7% del Pil”.

“Gli azzurri rappresentano un esempio positivo, un messaggio di bellezza che fa bene all’Italia, in termini di passione e fiducia per il futuro, ma anche economici: la vittoria, attraverso bel gioco e identità ben definita, è un incentivo a dare sempre il meglio di noi stessi in ogni settore”.