Corriere dello Sport – Insigne siederà con un altro piglio al cospetto di De Laurentiis

Con la vittoria dell’Europeo, Lorenzo insigne ha effettivamente un altro valore di mercato, e si fa più complicato il dialogo fra lui e De laurentiis per la questione rinnovo. Insigne ha il contratto in scadenza a giugno 2022, ed oggi il Corriere dello Sport scrive in merito: “Rovente almeno quando la medaglia appena battuta, appena realizzata, che Lorenzo Insigne esibirà al collo anche in sede di trattativa. Già, il potere contrattuale del campione: può magari non interessare e neanche impressionare, per carità, ma è fuori discussione che Lorenzino, in scadenza il 30 giugno 2022, siederà con un altro piglio al cospetto di De Laurentiis, dopo l’impresa firmata domenica a Wembley con la maglia numero 10 dell’Italia. Lui, la sua permanenza e i suoi sorrisi saranno il primo dilemma del nuovo corso”.

Fonte IlNapolista