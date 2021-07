La SSC Napoli, in vista del ritiro a Dimaro in Val di Sole, sta svolgendo i test medici per la rosa azzurra. Questa mattina lo staff medico è stato supportato dal dottor Adriano Di Paco e da Dott. Luca Trotta della Casa di Cura Privata San Rossore di Pisa per i test cardio polmonari.

Fonte: sscnapoli.it