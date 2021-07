Christillin, Membro Consiglio FIFA: “Ceferin era super contento per l’Italia”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuta Evelina Christillin, Membro Uefa del Consiglio FIFA, ecco le sue parole: “Come non potrei essere così felice! Condivido la straordinarietà del sorriso del Presidente Mattarella. Certi atteggiamenti a Wembley si sono commentati da soli. Dai fischi, all’inno, ai buu ai calciatori italiani. Brutto che i calciatori si togliessero la medaglia al collo. Un’invasione dei tifosi senza biglietto anche è stata brutta. Football is coming home? Bisogna essere scaramantici. Lo stesso Donnarumma non aveva capito che avessimo vinto (ride, ndr). Donnarumma è un condor! Abbiamo un portiere straordinario! Le lacrime di Mancini e l’abbraccio con Vialli sono stati i momenti più belli di questo Europeo. Con Mattarella abbiamo commentato la partita e poi ha detto “Siamo nelle manone di Donnarumma”. Ceferin era super contento che l’Italia avesse vinto, siamo rimasti a festeggiare con lui, Fabio Capello e tanti italiani. Era contento anche che l’Europeo si sia concluso in modo quasi perfetto ed in condizioni difficilissime. Basta con questa formula. Siamo arrivati fino in fondo”.