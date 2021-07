A volte ritornano, soprattutto a centrocampo: di nuovo Vecino

Un terzino sinistro ed un centrocampista, pare che il Napoli abbia stabilito le priorità. Se dovesse partire Ospina, ovviamente, occorrerebbe un “secondo”. Per la fascia, quella sinistra, come noto, il nome più gettonato è quello, ormai da tempo. Si tratta del neo campione d’Europa, Emerson Palmieri. Per il centrocampo, come si legge su Tuttosport, invece c’è un nome che ritorna dopo un po’. Sull’agenda partenopea c’è Camara, ma è tornata anche una vecchia conoscenza dei taccuini azzurri quando è momento di mercato: Vecino dell’Inter, una suggestione che ritorna.