Joao Mario, in accordo con l’Inter ha rescisso in maniera consensuale il suo contatto con il club lombardo, dove non ha più spazio ormai da un paio di stagioni, nelle quali ha girato in prestito prima alla Lokomotiv Mosca e poi allo Sporting Lisbona. Ecco il comunicato ufficiale dell’Inter: “MILANO – FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con il calciatore Joao Mario per la risoluzione del contratto con il Club”