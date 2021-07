Southgate manda Saka allo sbaraglio, Keane “attacca” i vecchi!

Sul finire dei supplementari, i cambi. In vista dei rigori. Southgate si è assunto la totale responsabilità di farle quelle sostituzioni ed anche di scegliere i rigoristi. A volte i “giovani” sono incoscienti, è vero, ma mandarli allo sbaraglio è una scelta quanto meno discutibile. Il giovanissimo Saka fallito il rigore che ha dato all’Italia l’Europeo. In Inghilterra sono tutti protettivi, giustamente, nei confronti della stella dell’Arsenal. Gary Neville ha chiesto al paese di stringersi attorno a Saka, definendo “straziante” il suo rigore. Ian Wright, che ha uno stretto rapporto con Saka, lo ha elogiato per essersi dimostrato “abbastanza coraggioso” da andarlo a tirare, quel rigore cruciale. Ma Roy Keane mette il punto su un’altra questione: dice che giocatori più anziani, come Raheem Sterling e Jack Grealish, avrebbero dovuto farsi avanti. “Se sei Sterling o Grealish non puoi sederti lì e guardare un bambino che ti precede. Non puoi sederti lì. Dev’essere difficile da sopportare. Devi metterti di fronte al ragazzino e dire ‘ ci vado io’“.