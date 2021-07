Retroscena Repubblica – Insigne poteva andare in Premier per 70-80 milioni

Il primo nodo da sciogliere, finiti gli Europei, sarà il rinnovo di Lorenzo Insigne, del quale si parla già da un pò di tempo. De Laurentiis ha fatto capire che non solo non vorrebbe adeguare l’ingaggio, ma di volerlo addirittura ridimensionare. Oggi Antonio Corbo su Repubblica rivela un retroscena di due anni fa, esattamente l’11 maggio 2019.

“Ancelotti riunisce nella sua casa di Parco Matarazzo, De Laurentiis e l’agente Raiola. Parlano molto ma concludono poco. Il 54enne procuratore conferma che il suo assistito, Lorenzo Insigne, ha buon mercato in Inghilterra. Quel giorno comincia il progetto Ancelotti. Insigne può essere ceduto in Premier per almeno 70-80 milioni, Hirving Lozano arriverà il 23 agosto, James Rodriguez a Napoli non verrà mai. Il Napoli si blocca lì”