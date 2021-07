Mattarella agli azzurri: “Avete meritato di vincere, per due motivi”

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto la nazionale italiana dopo la vittoria di ieri sera contro l’Inghilterra che li ha incoronati campioni d’Europa. Alle domande sui suoi pensieri sulla vittoria azzurra, ha così risposto: “Complimenti! Ieri sera avete meritato di vincere Euro 2020 ben al di là dei rigori perchè avete avuto due pesanti handicap: giocare in casa degli avversari in uno stadio come Wembley e il gol a freddo che avrebbe messo in ginocchio chiunque”.