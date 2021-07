Lorenzo Insigne e quella Coppa: voluta, sognata, desiderata…

Mancini ha messo al centro del suo progetto, Lorenzo Insigne e lo scugnizzo di Frattamaggiore lo ha ripagato. Ha onorato quella 10 enormemente pesante con un capolavoro contro il Belgio, ma anche con grande grandissimo sacrificio. In questo Europeo ha fatto spesso anche il terzino e quando è servito, il falso nueve. Dopo la notte magica di ieri, quello che appare è un Lorenzo Insigne raggiante per la conquista degli Europei. Il capitano del Napoli si è fatto immortalare nello spogliatoio dell’Italia con in braccio la Coppa di Euro 2020. Via social ha scritto: “È voluta, sognata, desiderata fin quando da ragazzino mi addormentavo negli spogliatoi prima di allenarmi… anni di sacrifici per arrivare fin qui ma ne è valsa la pena… La dedico a mia moglie, ai miei figli e all’intera mia famiglia che non mi ha mai lasciato solo…”