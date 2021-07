L’Italia è campione d’Europa: Ecco le rezioni social!

Diverse sono state le rezioni social per la vittoria dell’Italia in finale dell’Europeo, ecco alcuni tweet in merito, da Totti a Marchisio passando per il Pampa Sosa:

Dite ai ragazzi che questa notte mettano via i libri di storia 💙

Perchè è ora di aggiornarli 🦁🇮🇹#ITA #ItaliaInghilterra @Vivo_Azzurro pic.twitter.com/3gnsV4oFkN — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) July 11, 2021

LEO en Brasil y LORENZO en Inglaterra 🇦🇷⚽️🇮🇹 — Roberto Sosa (@robertopampa9) July 11, 2021