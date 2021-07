Lippi, ag. Politano: “Matteo è felice per la vittoria dei suoi compagni”

Davide Lippi, agente, fra gli altri, di Matteo Politano, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Chiellini? La vittoria di ieri è stata il coronamento di una carriera straordinaria. Sono felice per lui, per l’uomo, per la persona, per il professionista. Merita le copertine che sta avendo a livello mondiale. Il futuro? Follia immaginarlo lontano da un campo di calcio. Italia o in un altro paese, ci siederemo per scegliere la miglior opportunità con gran serenità. Ora si gode la vittoria, magari lo vedremo in campo anche ai Mondiali in Qatar. Spinazzola? Leo è stato il miglior esterno sinistro di Euro2020 prima ma anche dopo l’infortunio. Non ho visto, infatti, in nessuna partita calciatori impressionarmi in quel ruolo. Lo conosco e ne gestisco la procura da quando aveva 16 anni, oggi il mondo parla di lui. Ho sempre creduto nelle sue potenzialità, oggi è maturo, un calciatore di livello internazionale. Ha sofferto per l’infortunio ma ha sempre mostrato sorrisi contagiosi: l’affetto del paese gli ha dato una forza enorme. Adesso metterà tutto se stesso per recuperare quanto prima: lo attende una bellissima esperienza con Mourinho. Politano? Matteo è felice per la vittoria ottenuta dai suoi compagni di squadra. Adesso lavorerà nella speranza di poter esserci e dare il proprio contributo ai Mondiali in Qatar”