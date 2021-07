Inutile nascondere che dopo quanto accaduto in semifinale contro la Danimarca, per quel rigore che ha fatto tanto discutere, qualche dubbio c’era. Invece, non solo il CdS, ma anche il Corriere della Sera, elogiano l’arbitraggio di Kuipers in Italia/Inghilterra. Paolo Casarin, definisce la sua direzione di gara “all’ inglese”, ma ottima. Da applausi, dice sempre Casarin: a 48 anni corre e non sbaglia nulla. In pagella gli mette un 8 pieno.