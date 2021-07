FOTO – La SSCN elogia i suoi azzurri, campioni d’Europa

Tre sono i giocatori del Napoli che hanno vinto ieri sera il titolo di campioni d’Europa con la nazionale italiana. Lorenzo Insigne, che con la sua presenza fissa è diventato un punto fermo per il ct Mancini. Giovanni Di Lorenzo, anch’egli cresciuto tanto, e protagonista in quasi tutte le gare di Euro 2020 con la maglia azzurra. E Alex Meret, che però non abbiamo visto in campo perchè portiere di riserva, dopo Gigio Donnarumma, e Sirigu. Il profilo Twitter della SSCN elogia i suoi ragazzi con una foto dal significato inequivocabile.